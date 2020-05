Freizeit rund um die Uhr

Horowitz charakterisiert Freizeit.at als Medien-Umsetzung in "einem noch nie dagewesenen optisch wie technisch umwerfenden Konzepte" und verspricht, dieses "täglich weiterzuentwickeln".



Inhalte wie Fotostrecken, Videos, etc., das Design oder Nutzungsfeature wie Parallax-Scroll-Effekte müssen nicht nur Horowitz Anspruch genügen, sondern bekommen eine erklärte wirtschaftliche Aufgabe. Freizeit.at, deren Inhalte jeweils zum Montag wöchentlich aktualisiert werden, wird, wie Thomas Kralinger, Kurier-Geschäftsführer ankündigt, "kostenpflichtig werden und zu einem Paid-Content-Angebot" des Medienangebots entwickelt und etabliert.



Dazu ist es notwendig, wie Kralinger argumentiert, "neueste technische Standards einzusetzen, ein außergewöhnliches Lese-Erlebnis und gleichzeitig Anzeigen-Kunden ein Premium-Umfeld bieten zu können".



Wie Horowitz den Lesern opulente Bildstrecken auf Freizeit.at bietet, wird in der Vermarktung mit großflächigen Anzeigen gearbeitet, die ähnliche emotionale Wirkung wie die redaktionellen Inhalte entfalten sollen.



Kralinger nennt die nun vorliegende, digitale Magazin-Umsetzung eine "Pionierarbeit".