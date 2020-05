Freischreiber und Freelenser

de // Ohne freie Journalisten und Fotografen kommt kein Medium mehr über die Runde. Und die Zahl wird in Zukunft eher größer den kleiner. Für deren Arbeitsbedingungen interessieren sich abgesehen von den Gewerkschaften niemand. In Deutschland hat sich nun der Verband Freischreiber konstituiert. Er will unabhängig von Gewerkschaften bei Verlegern und Medienunternehmern für die Sicherstellung von Rahmenbedinungen sorgen. Freischreiber ist eher ein Kleinunternehmer-Verband. Er stößt auf wenige Sympathie bei Gewerkschaften. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Seite 40