Freilands Yourself-Branding

Die Agentur entwarf das Logo, die neue Typografie, Piktogramme für die einzelnen Warengruppen des Unternehmens sowie Stempel und Stencils. Letztere sind Schriftschablonen. Damit bringt EH-Design sein Marken-Emblem beispielsweise auf den Kartonagen der zu verschickenden Bestellung an. Dieses Signet ist mit den Stencils auf allen in der Kommunikation künftig einzusetzenden Transportmedien wie Messeständen, Einkaufstaschen, etc. zu applizieren. In dieser Umsetzung folgte Freiland dem Motto: Brand it yourself!



