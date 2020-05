Freiland webt DinersClub.at

Die Agentur produzierte einen neuen Marken-Auftritt auf Basis des neuen Corporate Design und entschied sich das Blau als bestimmenden Farbton zu wählen. In den USA fokussiert sich Diners Club auf Braun- und Grautöne. Dinersclub.at verfügt nun über neue Strukturen, eine intuitivere Menüführung, größere Bilder und ein Farbleitsystem, dass den Nutzer den Besuch von Sub-Portalen erkennen läßt.



Freiland realisierte einen modularen Auftritt, der sich dynamisch an Markt-Erfordernissen anpassen läßt. Auf dieser Basis wird der Diners Club Shop in Österreich, Deutschland und der Schweiz eingesetzt.



atmedia.at