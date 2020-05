Frei_raum zum Kaufen

Zeller und Setik erklären ihr zwei Mal pro Jahr erscheinenden Titel als "Mindstyle- und Weiterbildungsmagazin", das klarererweise als das "erste österreichische" Magazin dieser Art gesehen werden soll.



Die beiden Herausgeberinnen definierten als Zielgruppe all jene Frauen und Männer, "die an ihrer persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung interessiert sind" und richtet sich an "alle erfolgsorientierten Menschen, die Freude und Interesse am lebenslangen Lernen sowie an Fort- und Weiterbildung haben".



Der Inhaltekosmos von Frei_raum setzt sich aus den Themen Job, Karriere, Erfolg, Coaching, Weiterbildung, Work-Life-Balance, Business-Mode, Ernährung, Gesundheit, Bewegung, Wohlbefinden, Trends, Reisen zusammen.



Ganz im Sinne der Aufgaben, die das Magazin in der beschriebenen Zielgruppe zu erfüllen gedenkt, machen Zeller und Setik die Erstlingsausgabe mit dem Wissenschafter Markus Hengstschläger auf, der zuletzt mit seinem Buch Die Durchschnittsfalle Inputs zur Bildungsdebatte in Österreich lieferte.



Die erste Ausgabe ist 75 Seiten stark und ist als Sommer-Edition gekennzeichnet. Die zweite Version zum ersten Jahrgang von Frei_raum ist für den Herbst 2013 gepalnt. Ein Heft kostet im Einzelverkauf 3,90 Euro.



atmedia.at