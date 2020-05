Free Apps-Nachfrage steigt

App-Stückpreis steigt, Paid-App-Anteil sinkt

Damit wurde ein Umsatz-Volumen von 357 Millionen Euro lukriert. Dieser Betrag bedeutet entsprechend dem App-Volumen-Zuwachs eine nahezu Verdoppelung gegenüber 2009. Im Vorjahr war jedoch ein Preis-Anstieg pro App zu verzeichnen.



2009 kostete eine Paid-App im Schnitt 2,83 Euro, 2010 3,25 Euro. Mit 66 Millionen Paid-Apps erzielten die Anbieter 2009 einen Gesamtumsatz von 187 Millionen. Der Anteil der Paid-Apps am Gesamt-Absatz in Deutschland fiel von 14 Prozent im Jahr 2009 auf 12 Prozent im Vorjahr.



Über Apple's iTunes-Store wurden die meisten Apps in Deutschland vertrieben. Dahinter folgen der Android-Market, Nokia's Ovi-Store und die BlackBerry AppWorld.