Frauenanteil im mobilen Web verdoppelt

Frauen holen stark auf

Das zeigt der soeben erschienene Opera-Report "State of the Mobile Web". Die Zahl der Frauen die via Mobiltelefon und Smartphones das Internet nutzen, stieg innerhalb von zwei Jahren um 575 Prozent. Die Gesamtnutzerzahl an Männer stieg nur um 233 Prozent. Opera untersuchte die geschlechterspezifische Nutzungsentwicklung in zehn Märkten. Südafrika hat mit 43,5 Prozent die meisten Nutzerinnen im mobilen Web vor den USA mit 35,6, Russland mit 32,4 und Großbritannien mit 31,5 Prozent. Die wenigsten Frauen mit mobilen Internetzugängen weisen Indien, Nigeria, China und Vietnam auf. Und die schnellsten Wachstumsraten innerhalb der weiblichen Nutzerschaft wiesen in den vergangenen zwei Jahren Russland, China, Südafrika, die Ukraine und Großbritannien auf.