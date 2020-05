Frauen-Talk um Zwölf

Diese Gastgeberinnen sind in den ersten Wochen die Lebens- und Sozialberaterin Gabi Fischer, Eva Maria Marold, die Seminarbäurin Eva Denk, die Köchin und Gesundheitstrainerin Monika Kochauf.



Auf der Gästeliste der ersten Woche stehen die Autorin und Karriere-Beraterin Elfi Gerdenits, die Moderatorin Adriana Zartl, Love-Coach und Kronehit-Moderatorin Konstanze Hill und Puls 4-Moderatorin Johanna Setzer.



Zielgruppe sind Frauen aller Altersschichten und Regionen. 4 für Sie will auf interaktive Weise Probleme von Zuseherinnen lösen oder Wege bei schwierigen Entscheidungen aufzeigen. Darüber hinaus will die Sendung Zusammenhalt von Frauen untereinander transportieren und herstellen.



atmedia.at