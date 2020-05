Frauen netzwerken anders als Männer

Unter den weiblichen Community-Mitglieder gilt dies für jede dreizehnte Frau. 50 Prozent davon sind in medizinischen Berufen, 40 Prozent im Bildungswesen und fünf Prozent in klassischen Männer-Domänen führend tätig.



Während in wirtschaftlichen Großräumen rund um die Städte Wien, Graz oder auch Klagenfurt und Villach der Frauen-Anteil in Führungspositionen die 20-Prozent-Marke überschreitet, liegt sie in kleinstädtischen Wirtschaftsräumen wie beispielsweise in Wels, Dornbirn und Steyr bei 15 Prozent.



Ein quantitativer Unterschied zwischen Frauen und Männer besteht auch in der Zahl der Xing-Kontakte. Frauen haben um 33 Prozent weniger Kontakte als Männer. Ausgenommen sind die Branchen und Kultur. Deren Vertreterinnen weisen eine höhere Kontaktmenge als ihre Kollegen auf. Im Consulting verfügen Männer über 67 Prozent mehr Kontakt als Frauen.



atmedia.at