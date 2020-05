Frau Zadina wird Frau Präsidentin

atDer IAB Austria hat seine alljährliche Generalversammlung abgehalten. Ein Kernpunkt der umfassenden Agenda war, wie in den Vorjahren, die Präsidiums- und Vorstandswahl. Christine Antlanger-Winter, von Mindshare Austria legte, angesichts ihrer sich rasch nähernden Mutterschaft und ihrer neuen Rolle als Mutter, das Präsidentinnen-Amt zurück. Sie übergibt diese Funktion an Martina Zadina, Geschäftsführerin des Online-Vermarkters adworx, die den Verband in das neue Arbeitsjahr 2012/13 führt.