Neuer ORF-Landkrimi mit prominenter Besetzung

Landkrimi.Nach der Steiermark wird jetzt auch Niederösterreich zum Tatort in der ORF-Landkrimi-Reihe. Seit Mitte Juli laufen in Pitten die Dreharbeiten zu „Die Frau mit einem Schuh“. Darin gehen Nina Proll und Karl Fischer einem mysteriösen Mordfall nach‚ Michael Glawogger ("Whore's Glory") führt Regie. An der Seite des Ermittler-Duos spielen u. a. Edita Malovcic, Johannes Krisch, Robert Palfrader, Wolf Bachofner, Hary Prinz.

Zum Inhalt: In einem Schotterteich schwimmt ein blonder Haarschopf. Und in einer Hühnerfarm hacken die Hendln an einer abgetrennten Hand herum. Dienststellenleiterin Franzi ( Proll) und ihr älterer Kollege Michael (Fischer) sehen sich mit einem Puzzle von Leichenteilen konfrontiert. Die Zentrale in Wiener Neustadt stellt fest, dass sie von derselben Person stammen. Aber von welcher? Seit dem Ausbruch aus der nahe gelegenen Vollzugsanstalt vor einem Jahr ist in der Gegend nichts passiert. Dann taucht der Mechaniker Gerry ( Krisch) mit einem blauen Kombi auf, der damals eine Rolle spielte.