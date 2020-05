Frankreich liberalisiert Sportwetten-Markt

fr, at // Norbert Teufelberger und Manfred Bodner brauchen nicht mehr befürchten in Frankreich inhaftiert zu werden. Die unrühmliche Episode der beiden bwin.com-Vorstände ist bereits einige Zeit her. Das französische Sportwetten-Monopol gibt es noch immer. Nicht mehr lang. Ab 1. Jänner 2010 soll das Monopol fallen. Unternehmen wie bwin können ab diesem Zeitpunkt bei einer eigens installierten Regulierungsbehörde um Lizenzierung ansuchen. Ein entsprechender Gesetzesentwurf soll in den kommenden Wochen das französische Parlament passieren. Unter Akzeptanz strenger Pflichten werden Pferd-, Sportwetten und Pokern im Internet liberalisiert. bwin bereitet sich bereits auf die Zeit nach dem 1. Jänner 2010 vor. Das Unternehmen handelt mit der Sporttageszeitung L' Equipe ein Kooperation aus.