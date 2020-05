Francis Underwood regiert und intrigiert wieder

intEs gibt ein zentrales Prinzip im machiavellistischen Machtgefüge des demokratischen US-Senators Francis J. Underwood: "Jage oder werde gejagt!". Die zweite, Staffel, der unter anderem von David Fincher und Kevin Spacey, der auch Underwood verkörpert, mitproduzierten Netflix-Serie House of Cards läuft am 14. Februar 2014 an. Sie bringt Underwood den in der ersten Staffel verwehrten Platz im fiktiven Zentrum der politischen Macht in Washington.