deDer deutsche Heimtiernahrung-Produzent GranataPet verknüpft den Werbeträger Plakat mit Foursquare und Facebook. Zur Bewerbung seiner Hunde-Nahrung wurde eine Plakatstelle mit einem Dispenser ausgerüstet. Die adressierte Zielgruppe kann am Plakat via Foursquare einchecken. Damit öffnen die Hunde-Besitzer den Dispenser und in den Napf unter dem Plakat kullert Hundefutter. "Check in! Snack out! Mehr im folgenden Video: