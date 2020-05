Foto von Flüchtlingen: Der KURIER klagt Strache

Der KURIER wird FP-Chef Heinz-Christian Strache auf Kreditschädigung klagen. Grund dafür ist ein Foto von Jürg Christandl, das ein Flüchtlingskind und zwei erwachsene Flüchtlinge bei der Ankunft in einem Asylquartier in Wien-Landstraße zeigt, während FPÖ-Anhänger "Nein zum Asylantenheim"-Schilder hochhalten. Das Bild hat für Aufregung gesorgt. Christandl hatte die Aufnahme von der FPÖ-Protestaktion am 3. Juni auch auf Twitter veröffentlicht, wo sie weit über tausend Mal weitergeleitet wurde.