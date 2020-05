Forstinger-Auftrag für kraftwerk

An kraftwerk erging der Auftrag zum Redesign, das Content-Reengineering und der technischen Umsetzung der bevorstehenden nächsten Version von Forstinger.com sowie um die Online-Vermarktung.



Der Auftraggeber verfügt bereits ab "Anfang Herbst" eine Landing-Page sowie eine Online-Vermarktungslösung, die sich um die Aktion "Winterreifen Frühbucher" dreht. Im Oktober wird Forstinger.com so weit sein, dass sich Nutzer ausführlich über Aktionen, Services und Produktpalette des Einzelhändlers informieren und an Gewinnspielen teilnehmen können sowie Fachmärkte und Werkstätten eruieren können.



Auf der Agenda der Agentur steht weiters die Ergänzung des Web-Auftritts um ein Webshop und einen Bonusprogramm-Nutzerbereich.



Forstinger.com wird technisch von kraftwerk auch in einer mobilen Version zur Smartphone-Nutzung umgesetzt.