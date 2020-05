Format entwickelt Magazin-Design weiter

Wolfgang Hermeneit, Geschäftsbereichsleiter Wirtschaftsmagazine in der Verlagsgruppe News, erwartet, dass das Redesign zur Erweiterung der bestehenden Leserbasis führt und die journalistische Qualität steigt.



In den kommenden Wochen wird das aktualisierte Format im Radio, in Tageszeitungen, in den Schwester-Magazinen der Gruppe sowie am Point-of-Sale beworben. Während dieser Phase wird auch die Kiosk-Auflage erhöht. Was sich wiederum in der ÖAK niederschlagen soll. Das Magazin wurde im zweiten Halbjahr 2011 - das sind die seit Juli 2012 offiziell letzten ÖAK-Zahlen - im Schnitt 21.576mal pro Woche verkauft.