Ford oder Ford

Der Ka als Alternativen zum Fiesta. Oder umgekehrt. Keine Alternative ist Ford. Respektive bietet die Marke in dem Segment ein Alternative, die anderen Anbieter nicht machen. "Die Betonung auf das 'Entweder - Oder' zeigt, dass Ford zwei vollwertige Kleinwagen zu günstigen Preisen in seinem Sortiment hat. Käufer haben also die Qual der Wahl, für welches der beiden Fahrzeuge sie sich entscheiden sollen", reflektiert Stefan Kappacher, Marketing-Direktor des Unternehmens. Und diese Wahl "macht sich die Kampagne zu Nutze, indem sie die Kaufentscheidung auf die beiden Ford-Modelle reduziert", ergänzt er. Die Kampagne von Ogilvy Wien läuft bis Anfang Mai. Eingesetzte Media: TV, Tageszeitungen, Magazine, Rolling Boards, Händlerplakate.



