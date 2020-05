Ford fährt Facebook

Der Mitbegründer von DC Shoes wird am 10. Juli im Zuge der Gymkhana World Tour in Wien driften um die maximale Fliehkraft-Wirkung mit dem Auto und für Piloten und Kopiloten zu erzeugen. Zwei Ford-Fans werden die Fliehkraft am eigenen Leib verspüren. Das Finale läuft am 7. Juli. Die Vorausscheidung erfolgt via Apps und Qualifikationsdrifts.

Die Promotion soll für die Marke Ford, wie Tom Krutt, Executive Creative Director der ausführenden Agentur Wunderman PXP erklärt, "emotionale Bindung, stimuliert durch ein aus aktivem, authentischem Markenerlebnis gepaart mit Earned Content zu Involvement" herstellen.



atmedia.at