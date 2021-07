"Forbes Austria" startet am Donnerstag

Hinter dem von der MediaRey AT GmbH publizierten Magazin steht die slowakische Business Consulting & Media (BCAM). Die BCAM hat als Lizenzpartner von Forbes Media bereits Forbes-Magazine in der Slowakei, in Tschechien sowie in Ungarn am Markt lanciert. Mit dem Start in Österreich soll die Expansion in Europa fortgesetzt werden, heißt es bei der BCMA. Derzeit erscheinen weltweit 36 regionale Forbes-Publikationen, und die Marke erreicht monatlich mehr als 75 Millionen Leser.

Die Druckauflage von Forbes Austria liegt in der ersten Phase bei 50.000 Stück. "Wir wollen mindestens 20.000 verkaufte Exemplare an den Mann bringen, mittelfristig sollen 50.000 verkauft werden", so Weitmayr. Das Wirtschaftsmagazin wird jeweils am ersten Donnerstag im Monat erscheinen und rund 130 Seiten umfassen.

Während andere Mediengründungen voll auf Online setzen, steht bei "Forbes" vorerst Print im Mittelpunkt. Der Online-Auftritt soll zunächst nicht mehr als eine "anständige Visitenkarte" sein. "Wenn wir die Marke Forbes in Österreich etabliert haben, dann werden wir eine Online-Redaktion dazu aufbauen und stark in den Online-Markt gehen." Weitmayr rechnet mit einem Zeitraum von sechs Monaten. Die Einführungskampagne von Forbes Austria wird übrigens von Tillmann Fuchs betreut. Der frühere ATV-Chef war zuletzt als Berater für Frank Stronach sowie für die TV-Aktivitäten Wolfgang Fellners tätig.