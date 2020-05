Foot Locker verknüpft Social Media und InText

Ads mit Live-Inhalten

Die Vibrant-Ads werden über kontextuelles Targeting in Umfelder ausgeliefert, die sich um Musik, Sport und Lifestyle drehen und wo Nutzer mit entsprechend hohen Affinitäten zu erreichen sind. In den ausglieferten Text-Ads bekommen die Rezipienten Inhalte der Foot Locker-Brandpage als Live-Feed also mit allen aktuellen Inhalten zu sehen.



Dieses Format ist eine eigene Entwicklung von Vibrant für Foot Locker. Im oberen Teil dieses Ads ist ein Video eingebettet, das auf ein Casting für einen TV-Spot des Werbers, der auf MTV laufen wird, aufmerksam macht. In der unteren Hälfte des Ads lief in Echtzeit der Facebook-Pinnwand-Feed. Der Kampagnen-Zeitraum war der November. Als Werbeträger wurden Sites aus dem Vibrant-Netzwerk eingesetzt. Dort wurden die Keywords wie Sneaker, Sportmode und Nike-Schuhe gebucht.

Innovationsfreude

Die Kampagne generierte eine Klickrate zwsichen fünf und sieben Prozent. Mit den Vibrant-Ads konnten weiters "über 20.000 Clicks" für die Foot Locker-Facebook-Brandfan-Page generiert werden. Mit der Kampagne wollte der Auftraggeber seine Innovationsfreude unter Beweis stellen. Rick van der Molen, Manager Brand Activation Foot Locker Europe, dazu: "InText-Werbung in Verbindung mit Social Media hilft uns, unsere Inhalte auch außerhalb der Community zu präsentieren und unsere Zielgruppe spielerisch an die Marke Foot Locker heranzuführen."



atmedia.at