Fonda macht Wienzufuss.at

Fonda realisierte für die Mobilitätsagentur eine Informationsplattform auf Basis von Responsive Design, um einen Endgeräte unabhängigen Zugang herzustellen.



Die Inhalte drehen sich um, sagen wir mal, Slow Foot und Fast Foot. Also um Fußwege, Schulwege, Spaziergänge, Routen, Barrieren, Barrierefreiheit, Schneeräumung, etc. Deren Vermittlung erfolgt per zeitgemäßer, digitaler Inhalte-Kategorien. Im, mit Fahrradwien.at verknüpften Blog können zu Fuß Gehende und Radfahrende ihre Sorgen, Freuden und ihren Ärger austauschen.



Fonda ist für Konzept, Gestaltung und Umsetzung von Wienzufuss.at verantwortlich.