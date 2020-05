Fonda gibt Gas

Es handelt sich hierbei um eine Awareness- also Bewußtwerdungskampagne. Als deren Zielgruppe wurden grundsätzlich Entscheidungsträger in Wirtschaft und Politik sowie Meinungsmultiplikatoren definiert.



Fonda entwickelte nun vom leeren Blatt Papier weg ein Erscheinungsbild für die Kampagnen-Inhalte, die auf einer Studie zur Energie-Zukunft in Österreich basieren. Das waren zunächst ein Basis-Design der Initiative Gas sowie die Bestimmung der Kerninhalte der Kommunikation. Darauf wurden wiederum die Branding-Instrumentarien und die Kommunikationswerkzeuge zum Einsatz in den Media-Channels Online und Print definiert.