Focus kooperiert mit Economist

Medienmarken-Verbindung

Focus bringt wöchentlich ins Deutsche übersetzte Berichte und Analysen des Economist und kann auf die journalistische Arbeit der Londoner Redaktion und des Korrespondentennetzes zugreifen. Anfang Dezember wird Focus das Economist-Magazin The World in 2011 in deutscher Version publizieren. Das Original wird dabei um Beiträge der Focus-Redaktion ergänzt.



atmedia.at