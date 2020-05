Focus-Abfindungen

Entscheiderbonus für Schnellentschlossene

"Es setzt sich aus drei Komponenten - Abfindung, Freistellung und Entscheiderbonus - zusammen. Die Abfindung besteht aus einem Sockelbetrag von 15.000 Euro für Mitarbeiter zwischen 40 und 60 Jahren und 7.500 Euro für alle weiteren Mitarbeiter plus einer Bruttoabfindung von 0,75 Monatsgehältern pro Jahr Betriebszugehörigkeit. Bei Annahme des Angebots erfolgt eine zeitnahe Freistellung für die Dauer der individuellen Kündigungsfrist.

Auf Wunsch des Mitarbeiters kann das Arbeitsverhältnis auch früher beendet werden. Die noch ausstehende Bruttovergütung wird zusätzlich zur Abfindung ausgezahlt. Für Schnellentschlossene bis Ende Juni erhöht sich der Abfindungsbetrag außerdem um einen Entscheiderbonus in Höhe von 3,5 Monatsgehältern."



Damit soll die Mitarbeiter-Anzahl in Redaktion und Verlag "deutlich reduziert" werden. Das Angebot erging an 280 Mitarbeiter. 40 bis 50 Stellen sollen damit abgebaut werden.