Flugziel: Kostenloses Konto

In deren Mittelpunkt steht der TV-Spot mit einem animierten easybank-Flieger, der in Red Bull Air Race-Anmutung durch und über einer fiktiven Stadt seine Flugmanöver fliegt. Für den Animationsspot ist das in München ansässige Studio AixSponza verantwortlich. Und dort wurde auch im Vorjahr für Red Bull, sowohl für das Air Race als auch für die Formel 1, gearbeitet. Sequenzen aus dem Spot wurden zu Print-Sujets, die in Magazinen und Tageszeitungen geschaltet werden.

Credits:

Auftraggeber: easybank; Marketingleiter: Michael Zeman; Geschäftsführerin: Sonja Sarközi.

Agentur: PKP BBDO; CD: Jörg Schorn; AD: Peter Hirth; Copy: Timo Bidla, Herbert Zgubic; Beratung: Kathrin Bascha.

Produktion: AixSponza München.