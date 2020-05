Flugzeuge in Cannes

int // Die Aufregung um die WWF-Kampagne von DDB Brasil geht weiter. Jetzt hat sich herausgestellt, dass die Agentur das Printsujet Tsunami und den Spot Planes zum diesjährigen Cannes Lions Festival eingereicht hatte. Die Agentur und auch der Kunde WWF hatten bislang erklärt, dass die Kampagne nie freigegeben war und nur irrtümlich in der The One Show zu sehen war.