Flughelfer für den Adebar

atNicht der Eagle, der Adebar wird am 11. Oktober in Deutschkreutz landen. Mit im Gepäck trägt der kreative Zugvogel, der, im Gegensatz zu den Störchen im Burgenland, nur alle zwei Jahre inmitten der regionalen Kreativbranche gastiert, diesmal die Werbebotschafter 2012. Die Entscheidung für einen dieser Botschafter überlässt der Adebar dem Publikum. Steirer, Salzburger, Vorarlberger und andere Menschen, die einmal einen Blick auf das kreative Schaffen des Burgenlands, das weit über die Gestaltung von Etiketten für Weine hinausgeht, machen wollen, können ihre Empfehlung via Adebar-Community abgeben.