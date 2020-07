Flughafen Wien wird Sky-Vertriebspartner

Im Flughafen Wien werden die Flugticket-freien und Flugticket-pflichtigen Passagierbereiche mit dem Sport-Programm von Sky bespielt. Konkret geht es um die Gastronomie-Angebote in den Abflug- und Ankunftsbereichen. Deren Betriebe werden mit Sportsbar-Abos und dem vollständigen Sky-Sportangebot, dem Live-Sport und dem Nachrichten-Service, ausgestattet.



Sky erreicht auf diese Weise und im Idealfall "täglich mehr als 60.000 Reisende und Besucher" am Flughafen Wien. Das Medien-Unternehmen baut mit dieser Kooperation sein Geschäftskunden-Stock in Österreich aus.