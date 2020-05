Fliegende Holländer

at // "Es fließt das Geld, es wechseln die Neffen, nur Onkel Hans bleibt auf der Brücke, ein fliegender Holländer im Meer der Zeit", reflektiert Herbert Lackner die wechselhafte Beziehung zwischen Medien und Politik in Österreich. Der Chefredakteur des Nachrichtenmagazins profil vertritt die These, dass der österreichische Politik ihre Entmachtung durch die Kronen Zeitung, Österreich und Heute auch noch gut dotierte Anzeigen-Aufträge bei den drei Zeitungen wert ist. profil, Nr. 27, Seiten 22 ff.