Fleisch-Weihe und Wiedertaufe

Das Team um Markus Huber und Robert Treichler gehen für diesen Neustart an die Basis des Heftes und das ist das weiße Blatt Papier oder die Leinwand, um darauf die Kopfgeschichten zu entwerfen und sie dann in Texte und Bilder zu gießen, zu pressen, zu komponieren, anzuordnen, durcheinander zu werfen, neu anzuordnen, weglöschen und wieder von vorne zu beginnen. Es ist aber jetzt eine Frühlingsheft geworden. Die Seiten zwei, drei und vier sind dem neuen Fleisch-Programm gewidmet und weiß erschienen. Inseriert wird ab Seite sechs.



Und um Sex geht es auch im Heft. profil-Herausgeber Christian Rainer spricht mit Filmemacherin Elisabeth Scharang darüber, dass über Sex viel zu wenig gesprochen wird. Weiters geht es in dem Weiß-Heft um die Piraten, den Tatort ORF und Liquid Ecstasy aus Baumärkten.



