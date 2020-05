Fleisch, Brot und ihr Unterschied zu Alkohol und Tabak

eu, atDie EU veröffentlichte einen Vergleich von Preisniveau-Indizes von, im weitesten Sinne, Lebensmittel. Alkohol und Tabak gelten nicht für jeden Menschen als Lebensmittel. Brot, Fleisch, Milch, Käse, Eier und alkoholfreie Getränke dagegen schon. Jedenfalls weist die EU für seine 27 Einzelmärkte Preisniveaus des Jahres 2012 aus. Und Österreich liegt in den Lebensmittel-Kategorien im Spitzenfeld. Der Warenkorb Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke war 2012 der dritt-teuerste unter den EU-27 nach Dänemark und Schweden. Bei Brot und Getreideprodukte hält Österreich ebenso am dritten Platz. Fleisch war 2012 in Österreich und Dänemark gleich teuer und am teuersten im EU-27-Raum. Ein Niveau, das sich durchaus mit der Lebensmittel-Qualitätsanforderungen erklären lassen.