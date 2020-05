Flashmob für das Lachen

atZum Lachen "in eigener Sache" ging die Rote Nasen Clowndoctors auf die Straße. Im übertragenen Sinne. Es ging in die U-Bahn in Wien. Die Non-Profit-Organisation zeigte sich und seine wichtigste Botschaft, mit Lachen Leiden zu lindern, im Verkehrsalltag in der hochfrequenten U-Bahn-Station Westbahnhof, um Fahrgäste und Passanten aus ihrer Eile zu reißen und um ihre Hast durch Humor zu besänftigen. Rote Nasen Clowndoctors gingen damit unmittelbar in die Kommunikation mit der Zielgruppe und auf eine kostengünstige Weise.