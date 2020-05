de // Morgen startet auf MyVideo.de die Sitcom "The Flat". Nach einer Pilot-Episode, die etwa 400.000 Views generierte, geht die Serie online. Im Abstand von 14 Tagen wird eine neue Folge im The Flat-Channel zu sehen sein. Die Zuschauer dürfen Zaungast der gemeinsamen Erlebnisse von Jonse, Titus, Gampi und David sein. Das Projekt wird von Labra.de Pictures realisiert. "The Flat" kann auch als Handy-Download bezogen werden. atmedia.at