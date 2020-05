Digitalisierte Füchse

Der traditionsreiche Titel erscheint ab kommenden Freitag, jeweils jeden ersten Freitag pro Monat, in einer Auflage von 55.000 Stück. Dazu wird Fixundfoxi.de gelauncht. Dort finden Fans mehr als 300 ältere Ausgaben zum Download. Sie sind via E-Reader, Smartphones, Spielkonsolen, etc. nutzbar. New Ground Publishing will mittelfristig alle Ausgaben digitalisieren.