First verbreitert Inhalte-Spektrum

Daher wird das Themen-Spektrum des Titels ausgedehnt und den Leserinnen künftig Auto-, Interieur-, Uhren-, Schmuck-, Reise- sowie Wein- und Kulinarik-Inhalte geboten. Grundlage hierfür ist: First-Leserinnen fokussieren sich in ihren Konsum-Ansprüchen auf das Premium-Segment des sie jeweils erreichenden Interessensgebietes.



In weiterer Folge soll der inhaltlichen Erweiterung ein Zielgruppen-Zuwachs auf dem gewünschten Qualitätsniveau folgen. Wodurch First wiederum zusätzliche Zugkraft für Marktkommunikation von Premium-Brands in Hochglanz-Umgebung entwickelt. Was letztendlich höhere Wertschöpfung für das Magazin und die Verlagsgruppe News bringen soll.