First Screen, Second Screen. Hin und retour.

deDer Second Screen wird zum First Screen. Mit dieser diskussionswürdigen These und belegt durch eine Studie versucht der deutsche Vermarkter OMS zu überzeugen. Denn, wie argumentiert wird, "während des Fernsehens haben die meisten Nutzer mobiler Tageszeitungswebsites regelmäßig einen Second Screen vor Augen".