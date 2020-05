First fünf Jahre

Zu den jüngsten wirtschaftlichen Wegmarken des Magazins äußert sich Gabriele Kindl, in deren Management-Verantwortung First in der Verlagsgruppe News fällt: "Gegenüber 2011 konnten mehr als 25 Neukunden gewonnen werden. Die vorliegende Jubiläumsausgabe erzielte, gemessen an September-2011-Ausgabe einen, um 28 Prozent höheren Umsatz." Und auch Abonnenten-Entwicklung ist positiv. Kindl spricht von einer "stetigen Abo-Steigerung".



