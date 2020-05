First-Fernsehen

Luxus von Blink für First

"Wir haben uns vorgenommen, die Einzigartigkeit von First und den Anti-Lugnerismus als Personal Value in der Kommunikation nun über elektronische Medien bekanntzumachen und unseren Leserkreis zu erweitern", erklärt Gabriele Kindl in der verlagsgruppe news für den Titel verantwortliche Geschäftsbereichsleiterin dazu. Der Spot " Privater Luxus" zeigt, dass sich First-Leserinnen bei ihrer Lektüre nur ungern stören lassen. " Luxusmomente" geht wiederum auf Heft-Inhalte ein. Das Konzept zu beiden Spots kommt von Blink. Für deren Umsetzung sorgte Sabotage Films.