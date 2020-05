Firewalls und Kampfanzüge

Geschmackssicherheit eines Medien-Dinos

In Lorenz Definition hat faschistoid nichts mit faschistisch zu tun sondern charakterisiert eine Entwicklung, die "tendenziell in die Richtung einer kompletten Menschenverachtung geht". Dschungelcamps, Model- und Talente-Shows kann er sich nicht "länger als zwanzig Minuten anschauen, weil mich diese Art Fernsehen richtiggehend krank macht". Ähnliche Format-Werke im ORF verteidigt der Programm-Direktor dagegen als "geschmackssichere Angelegenheiten". Der "technische Medien-Dino" - Lorenz Definition seiner Kommunikationstechnologie-Affinität - klassifiziert die politische "Mitgestaltungslust" im ORF "als so massiv wie nie zuvor". Dass er davon verschont bleibt, führt er auf eine "Art Drachenblutbad, dass er genommen habe, zurück".