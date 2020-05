usa // "Die meisten Menschen in der Branche können sich nicht vorstellen mit welcher Kraft die Rezession in der ersten Hälfte des kommenden Jahres zuschlagen wird", warnte John Quelch, Professor an der Harvard Business School und Vorstandsmitglied der WPP Group, in New York. Die Rezession, so Quelch, wird sehr heftig und sie haben keine Ahnung wie schwerwiegend sie sein und wie lange sie dauern wird.