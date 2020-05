FindMyHome.at nach der Renovierung

Die Optimierung der Suche ist ein zentrales Element dieses Inhouse-Relaunchs. Einerseits wegen der veränderten Anforderungen an die Recherche-Effizienz und -Effektivität der Online-Nutzer. Sie entscheidet letztendlich auch über den Deal. Denn kommt der Käufer schneller mit dem Anbieter zum Abschluß verdient der Vermittler besser.



Andererseits drängen Suchgewohnheiten aus der mobilen Online-Nutzung in das stationäre Web-Leben und verändern dieses. Und mobil verfügbar zu sein, ist für Marktplätze mittlerweile obligatorisch. Im Falle von FindMyHome.at heißt das, dass Interessenten ihre Immobilie finden und sofort in Augenschein nehmen oder davor stehen und ein Angebot finden wollen. Und in weiterer Folge den Anbieter anfragen. Der PreSale-Prozess verkürzt sich. Und die Kaufbereitschaftsphase für ein Objekt ist unter Umständen ebenso kurz.