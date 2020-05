Finderly.com kommt in der Realität an

Social Search - Social Commerce - Community

Auf der Plattform wird diese Anfrage an die Community bestehend aus Experten, ausgewählten Fachhändler und weiteren Suchenden abgesetzt. Dann harrt man der Antwort. Währenddessen können Suchende andere Suchen unterstützen. Finderly.com ist somit ein Social-Search-Social-Commerce-Community-Hybrid. Jene, die sich nicht aktiv beteiligen, können während die Community-Mitglieder einander helfen, im vorhandenen und entstehenden Produktkatalog stöbern.



finderly.com war während der vergangenen Sommer-Monate in Private Beta. Während dieser Zeit verbrachte einer der drei Gründer, Armin Strbac, im Silicon Valley zur Investoren-Recherche. Er ist gemeinsam mit Katharina Klausberger für die Geschäftsführung verantwortlich. Beide sind auch Gesellschafter des Unternehmens. Dritter Beteiligter an dem Unternehmen ist Stefan Fleig, der "nebenbei" als Kreativdirektor von LOA Wien werkt.



finderly.com siegt im i2b Businessplan-Wettbewerb 2010 in der Kategorie "Dienstleistung, Gewerbe, Handel".