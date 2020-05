Find your Data-Doppelgänger

Mit The Human Face of Big Data verfolgt Smolan mehrere Absichten: So will er den Grad der Datendurchdringung unseres Alltags bewußt machen; weiters soll dadurch eine weltweite Debatte initiiert werden, die sich um die technischen Fähigkeiten, weltweit riesige Datenmengen in Echtzeit zu sammeln und zu verwerten, drehen.



App-Nutzern und Teilnehmern an dem Data-Sourcing-Projekt sollen sich wiederum als Mitglieder einer großen Community verstehen und ihre Antworten in der erfolgten Befragung untereinander vergleichen. Sie können Fotos von sich hochladen, ihre Routen durch ihren Lebensalltag abbilden und ihre "Daten-Doppelgänger" finden. Diese Suche basiert auf den hochgeladenen Bilddaten, die dann nach weiteren individuellen Merkmalen, die von den App-Nutzern vorliegen, ver- und abgeglichen werden.



Die Daten aus The Human Face of Big Data wird dann an Forscher und Daten-Wissenschafter zur weiteren Analyse dieser einen Lebenswoche der Menschheit übergeben.



Das Projekt wird von EMC gesponsert und von Unternehmen wie Cisco, FedEx, VMware, Tableau und Originate unterstützt.



