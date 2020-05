Finalrunde für Grayling und Skills Group

Skills Group ist in der Kategorie "Wandel" mit Die neue Therme Wien und in der Kategorie "Verantwortung/CSR" mit Das grosse Plus nominiert. Letzteres Projekt wurde für das Österreichische Jugendrotkreuz, den Österreichischen Gewerkschaftsbund und die Vereinigung der Österreichischen Industrie realisiert.



Grayling Austria hat sich gemeinsam mit den Österreichischen Bundesforsten und dem Projekt Forest for the People in der Kategorie "Innovative PR-Strategie" für eine Auszeichnung empfohlen.



Die beiden Agenturen setzten sich mit ihren drei Projekten im Wettbewerb von 330 Einreichungen durch und stehen in der engeren Preis-Anwärter-Auswahl. Die endgültige Entscheidung ob die Skills Group und Grayling Austria auch Awards erhalten, wird am 18. April in Berlin bekanntgegeben.



atmedia.at