artWie sieht Twitter und Following aus der On- in die Offline-Welt übertragen aus? So wie folgt! Und wie von Rémi Gaillard übersetzt. Gaillard gehört zu den jenen Menschen, deren Bekanntheit durch YouTube entstand und sich verbreitete. Viral Gaillard bewegt sich an der Grenze von Following zu Stalking. Im folgenden Video kann man auch den Unterschied zwischen Microblogging und Microwalking sehen: