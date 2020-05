euDas Verkauf der Medienrechte der beiden Fussball-Weltmeisterschaften 2018 in Russland und 2022 in Katar beginnt. Der Weltfussball-Verband Fifa schreibt die Rechte für die Fernseh-, IPTV-, Internet-, Mobilfunk- und Radio-Übertragungen für 43 Märkte, darunter Österreich, Deutschland und die Schweiz aus. Die Angebote müssen bis 3. Februar 2012 bei der Fifa eingereicht werden. Am 6. Febraur beginnen die Verkaufsverhandlungen.