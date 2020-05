FH St. Pölten kreiert Geländespiel

MobiFit spielt sich real im freien Gelände ab. Schüler müssen reale und virtuelle Stationen durch Fragen und Erfragen in Übereinstimmung bringen. Die Suche kann durch QR-Codes und GPS-Koordinaten erfolgen und dient der Wissenserarbeitung.



Grischa Schmiedl, Projektleiter an der FH St. Pölten und Experte für pädagogisch Nutzung von Apps, skizziert das MobiFit-Ziel: "So werden Medienkompetenz und Motivation von Schülern durch das Lust am Endgerät selbst und am darauf platzierten Spiel gesteigert."



MobiFit basiert wiederum auf einer Mobilot genannten Technologie, die, verkürzt beschrieben, nach personalisierten Filtern und Parametern kontextbasierende Informationssuchen vornimmt.



