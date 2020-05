de // make.tv geht in Regelbetrieb. Das, so die Eigendefinition, "erste virtuelle Fernsehstudio Deutschlands", startete mit Live-Sendungen mit Kanzlerin Angela Merkel. make.tv holte die CDU-Vorsitzende für den Wahlkampf in Hessen vor die Kamera. Das Unternehmen make.tv möchte nicht primär mit politischen Auftraggebern sondern mit jenen Kunden Geschäfte machen, die "für weniger als 100 Euro im Monat auf Sendung gehen wollen". atmedia.at