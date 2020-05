Feuern, nicht anfeuern

usa // Der US-Sender Fox macht mit einer neuen Reality-Serie von sich reden. In der Show wird der Arbeitsalltag in einem Unternehmen abgebildet und die "Kollegen" dürfen und müssen sich gegenseitig feuern. Fox, nicht zimperlich mit Reality-Formaten, die eine Gratwanderung sind, sorgt im Vorfeld für "gewollte" Diskussionen. Auf dem Hintergrund der anhaltenden Kündigungswelle in den USA und dem Anstieg der Arbeitslosigket auf 8,5 Prozent bekommt das Fox-Format zusätzliche Bedeutung. Fox setzt mit "Someone´s Gotta Go" auf Voyeurismus und Betroffenheit im Zuschauermarkt.